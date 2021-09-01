Edirne Belediyesi Meclisi'nin eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Edirne Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren hizmet binalarına girişlerde vatandaşlardan ve belediye çalışanlarından aşı kartı ibrazı ya da PCR testi yaptırıp, negatif olduğunu ibraz etme zorunluluğu getirilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması için komisyon kuruldu.

Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında gerçekleştirildi, toplam 8 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, CHP Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar'ın verdiği aşı kartı ibrazı ya da negatif PCR testi ibraz önergesi oy birliğiyle kabul edildi. Belediye hizmetlerinden faydalanabilmek için aşı kartı ibrazı ya da PCR testi yaptırıp, negatif olduğunu ibraz etme zorunluluğu getirilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması için komisyon kuruldu.

Gürkan, aşı olanların Kovid-19'a yakalansalar dahi hafif şekilde geçirildiğini belirtti.

Salgınla mücadelede farklı tedbirler alındığını hatırlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı 6 Eylül'de okulların açılacak olması nedeniyle bir genelge yayınladı. Gördüğüm kadarıyla Meclis Üyemiz Engin Yağcılar'ın talebi de benzer yönde. Buna bende katlıyorum. Hizmetleri aksatmak değil, belediye çalışanlarını ve halkı korumaktır bu.

Yoksa aşı olmadın diye kimseyi hakkı olan hizmetlerden mahrum etmek, engellemek değil ama aşı olmamanın getireceği şartlara göre hizmet sunmak doğrudan değil de online olarak ya da PCR testini yaptırarak bu sağlanabilir. Belediyeye ait hizmet binalarının tümünde aşı kartı ya da PCR testi kuralına ben de katılıyorum."

Komisyonun yapacağı çalışmalar ekim ayı meclisinde görüşülecek.