Edirne'de AK Partili meclis üyeleri toplu ulaşıma gelen zammı eleştirdi

Edirne Belediyesi'nin AK Partili meclis üyeleri toplu ulaşıma gelen zammı eleştirdi.

AK Parti Edirne Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Ayhan Dinç, AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, belediye meclis toplantısında AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) zammına ret oyu verdiğini söyledi.

CHP ve İYİ Partili üyelerinin oyuyla Edirne'de ulaşıma zam yapıldığını belirten Dinç, "Meclislerde biz devamlı Edirne halkımızın yararına olacak konularla ilgili kararlar veriyoruz. Bu kararlar gazetelerde çok kısa satırlarla geçiliyor. Edirne ulaşımı önemli bir konu ve kentin kanayan yarası. Edirne'de ulaşımla ilgili sürekli sıkıntılar yaşanıyor." diye konuştu.

Ulaşıma zam konusunun Edirne basınında gündem olması gerektiğini dile getiren Dinç, çok sayıda vatandaşın sosyal medyada zamma tepki gösterdiğini anlattı.

ETUS'ta son gelen zamla öğrenci 4 lira 75 kuruş, nakit binişin ise 8 lira 75 kuruş olduğunu belirten Dinç, şunları kaydetti:

"ETUS'ta en az 200 araç vatandaşlara hizmet etmesi gerekiyor. Bu son yapılan dördüncü zam. Biz hem düzgün hizmet yapmalarını söylüyoruz. Şoförlerin davranışından tutun da klimaların çalışmamasına kadar birçok sorun var. Pandemi dönemi bitmiş değil, devam ediyor. Toplu taşımada önlemler alınmıyor."

Dinç, kentteki toplu taşımanın daha sağlıklı olması için her yönden denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıya, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Birim Başkanı Ezgi Yetkiner, AK Parti Edirne Belediye Meclis üyeleri Engin Makak, Bahattin Ulusoy, İsmail Taşdemir, Pınar Ersaçmış ve Mehmet Çapoğlu katıldı.