Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-2

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Okan Kayataş (xx), Mehmet Ali Vardar (xx), Melih Tan (xx)MANİSASPOR: Mehmet Caner (x) - Muammer Umut (x), Halil İbrahim (xx) (Dk. 90+1 Alperen), Kaan (xx) (Dk. 86 Eray), Çağrı Buğra (xx), Uğur (xx) (Dk. 87 Aykut), Adnan (x), Oğuzhan (xx), Enes (x), Ertuğrul (xx) (Dk.

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