Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 4-2

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

HAKEMLER: Abdurrahman Haymana (xx), Recep Korkmaz (xx), Metin Ekren (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: İlyas (xxx) - Ozan (xxx) (Dk. 90+2 Ercan), Hayrettin (xx), Can (xxx), Ümit (xx) (Dk. 85 Murathan), Yunus (xx), Emre (xxx) (Dk. 77 Samet), Ömürcan (xx) (Dk. 70 Mustafa x), Alpay (xxx), Kıvanç (xx), Erdem (xxx)EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR: Cihan (x) - Alperen (xx), Ahmet (x), Harun (x) (Dk. 76 Mehmet x), Mazlum (xx), Güney (xx), Hasan (xx), Uğur (x), Enis (x) (Dk. 90 Serkan), İlyas (x) (Dk. 38 Bülent x), Anıl (xx)GOLLER: Dk. 39 Alpay, Dk. 86 Ozan, Dk. 90 Can, Dk. 90+1 Mustafa (Kızılcabölükspor), Dk. 42 Hasan, Dk. 90+3 Hasan (Edirnespor)

SARI KARTLAR: Alperen, Ataberk (yedek kulübesinde), Enis (Edirnespor), Hayrettin (Kızılcabölükspor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 2 maçını kaybedip son sıraya demir atan Kızılcabölükspor, evinde Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u 4-2 yenerek ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Denizli temsilcisi perdeyi 39'uncu dakikada Alpay'la açarken, konuk Edirnespor 42'de Hasan'la tabelayı eşitledi: 1-1. Maçın 86'ncı dakikasında sahneye çıkan Ozan attığı golle Kızılcabölükspor'u öne geçirdi: 2-1. Karşılaşmada 90'ıncı dakikada Ozan farkı 2'ye çıkardı, 90+1'de ise Mustafa Kızılcabölükspor'un 4'üncü golüne imzasını attı: 4-1. Edirnespor 90+3'te Hasan'la bir gol daha bulsa da kazanan ev sahibi ekip oldu. Bu sonuçla Kızılcabölükspor 3 puana yükselirken, Edirnespor da aynı puanda kaldı.

- Denizli