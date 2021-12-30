Edirne Belediyesinde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Edirne Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında belediyede çalışan memurlara ödenecek olan sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Arap Mucur, belediye nikah salonunda düzenlenen törende askerliğini Edirne'de yaptığını ve bu nedenle kendisini Edirneli saydığını belirti.

Örgütlü bir toplumun, demokrasinin ön koşulu olduğuna dikkat çeken Mucur, imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Mehmet Koç da emekçilerin son 3 aydır zor günlerden geçtiği ileri sürdü.

Belediye Başkanı Recep Gürkan ise her çalışanının belediye ve Edirne için çok önemli olduğunu belirtti.

Belediye çalışanlarının değerli olduğunu vurgulayan Gürkan, "Hepiniz belediye ekosisteminin, belediye çarkının çok önemli parçalarısınız. Bir dişliler sisteminde, çarkta büyük dişliler, küçük dişliler yoktur. Önemli dişli, önemsiz dişli yoktur. En küçüğü durursa büyük dişlide bir şey yapamaz. Bütün dişliler durur. Bu sistemi birlikte döndürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı.