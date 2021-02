Edirne Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Edirne Belediyesinde toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen imza törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ile belediye çalışanları katıldı.

Gürkan ve Çalışkan'ın toplu iş sözleşmesini imzalamasıyla, çalışanların asgari (en düşük) net ücreti 3 bin 250 lira, 2 bayram ikramiyesi, 1 Mayıs ikramiyesi, 2 kez 15'er günlük ikramiye ve 40 saat üzeri fazla mesai üzerinden maaş olarak belirlendi.

Gürkan, yaptığı konuşmada, belediyeciliğin sadece Türkiye'nin değil dünyanın en zor işlerinden biri olduğunu belirtti.

Halkın her anında, her noktasında ve her sıkıntısında yanında olduklarını aktaran Gürkan, "Belediyeci yaptığından takdir beklemez, belediyeci yaptığından teşekkür beklemez. Bizim işimiz halkın her sorununu çözmek, bizi ait olmasa bile her sorununu çözmek, kısa sürede çözmek, sıkıntısız çözmek ve doğabilecek sorunların da önüne geçmektir." ifadelerini kullandı.