Edirne Belediyesinden kahveci esnafına masa örtüsü ve çay tabağı desteği - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kahveci esnafına masa örtüsü ve çay tabağı hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Gürkan, Edirne Kahveciler ve Gazinocular Odası Başkanı Hakan Gönay ve kahveci esnafıyla belediyede bir araya geldi.

Esnafın taleplerini dinleyen Gürkan, kahvecilerin salgından en çok etkilenen meslek gruplarından olduğunu belirtti.

Esnafın çok zor günlerden geçtiğini dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:

"Pandemi süresince kahveciler başta olmak üzere birçok esnafımıza gereken desteği verdik. İş yerlerini ücretsiz dezenfekte ettik. Maske, kolonya, dezenfektan dağıtarak, bu zor günlerde esnafımızın yanında olduk. Maalesef kısıtlamaların son bulmasına rağmen yaşanan ekonomik kriz, hepimizi olduğu gibi esnafımızı derinden etkilemeye devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de el birliyle bu zor günlerin altından kalkabilmek için esnafımızın yanında olmaya, sorunları birlikte çözmeye devam edeceğiz."

Gürkan, esnafa masa örtüsü ve çay tabağı hediye etti.

Gönay da kahveci esnafına verdiği destek nedeniyle Gürkan'a teşekkür etti.