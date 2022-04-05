Edirne Belediyesinden kentteki başıboş atlarla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Edirne Belediyesinden kentteki başıboş atlarla ilgili açıklama Açıklaması

05.04.2022 16:27
Edirne Belediyesinden kentteki başıboş atlarla ilgili açıklama Açıklaması

Edirne sokaklarında başıboş gezen atlarla ilgili yetki karmaşası yaşanıyor.

Edirne sokaklarında başıboş gezen atlarla ilgili yetki karmaşası yaşanıyor.

Edirne Belediyesi, sahipli atların toplanmasının sorumluluğunun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde, İl Müdürlüğü de bu konudaki yetkinin belediyede olduğunu ifade ediyor.

Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın geçen haftaki "sahipsiz atlarla" ilgili açıklaması sonrası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yapmıştı.

Belediye yeniden yazılı açıklama yaparak "Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamında, başıboş dolaşan atların toplatılmasının Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sorumluluğunda olduğunu yineledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün bu sorumluluğu belediyeye atmaya çalıştığı ileri sürülen açıklamada, "Sahipsiz hayvan tanımıyla kedi ve köpek tanımlanmaktadır. 5199 sayılı yasaya istinaden belediyemiz yasada belirtilen sokak hayvanları ile ilgili görevlerine devam etmektedir. Şehrimizdeki mevcut tek tırnaklı hayvanlar için yetki karmaşasına girmeden hayvan refahları düşünülerek görev bilincinde olunması ve çözüm odaklı olarak çalışılması gerekmektedir. Söz konusu yönetmelik kapsamında, sokaklarda dolaşan atların Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınması ve izlenmesi gerekmektedir." denildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklaması

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kentteki başıboş atlarla ilgili gazetelerde çıkan ifadelerine ilişkin açıklamada bulunmuş, müdürlüğün yetki ve sorumluluğundaki tek tırnaklı hayvanlara yönelik gerekli çalışmaların yapıldığını belirtmişti.

Açıklamada, kurumun yetki ve sorumluluğunda olan sahipli 896 tek tırnaklı hayvana mikroçip takıldığını, kanunda yer alan adli ve idari yükümlülüklerin yerine getirildiği kaydedilmişti.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda sahipsiz hayvan ve güçten düşmüş hayvanlarla ilgili yapılması gerekenlerin tanımlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:

"Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur.' hükümlerine istinaden anılan hayvanlar kedi, köpek gibi hayvanlarla sınırlı olmayıp sahipsiz veya güçten düşmüş tüm hayvanların korunması, bakılması, gözetimi ve bu tür hayvanlarla ilgili yapılacak iş ve işlemlerin yerel yönetim birimlerine ait olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca başıboş atlarla ilgili çeşitli belediyelerce bu hayvanların, toplatılması, bakımının yapılması ve benzeri örnek, güzel uygulamalar basında da zaman zaman yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen tanımlamalar dışında kurumumuzca yetki ve sorumluluğunda yer alan sahipli 896 tek tırnaklı hayvana ilişkin mikroçip takılmış olup bu hayvanların Bakanlığımız veri tabanına kayıt edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kanunda yer alan diğer adli/idari yasal yükümlülükleri kurumumuz eksiksiz yerine getirmekte olup, diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edecektir."

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Kaynak: AA

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