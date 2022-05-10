Edirne Belediyesinin Cumhur İttifakı meclis üyeleri basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Edirne Belediyesinin Cumhur İttifakı meclis üyeleri basın toplantısı düzenledi

10.05.2022 16:16
Edirne Belediyesinin Cumhur İttifakı meclis üyeleri basın toplantısı düzenledi

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ve meclis üyeleri düzenledikleri toplantıyla, son yapılan meclis toplantısında alınan kararları eleştirdi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ve meclis üyeleri düzenledikleri toplantıyla, son yapılan meclis toplantısında alınan kararları eleştirdi.

Özcan, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Edirne'ye hep birlikte hizmet edeceklerse herkesin mecliste fikrini söylemesi gerektiğini belirtti.

Edirne'de bu kadar hendek, bu kadar çukur, bu kadar kapatılmayan yara varken, ilk önce kentin sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade eden Özcan, "Beğendik beldesi elbet Edirne'mizin kıymetli beldesidir. Zaten geçmiş dönemlerde korkunç hizmetler almıştır. Ama burada çukurlar varken Beğendik Belediyesine bu kadar destek verilmesini uygun bulmuyoruz. Edirne halkının cebinden alıp Beğendik Belediyesine veren bir zihniyete kesinlikle karşıyız. İlk önce çukurları kapat ondan sonra istersen Enez'in Yenice köyüne bile hizmet et." dedi.

"Öncelikle kendi mahallelerimizi, sokaklarımızı yapması gerekiyor"

Edirne Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Grup Başkan Vekili Ayhan Dinç ise mayıs ayında yaptıkları meclis toplantısına ilişkin basın açıklaması yapmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Mimar Sinan Parkı projesinin ilk olarak 2019 yılında meclise geldiğini, kendilerine projeyle ilgili hiç bir bilgi verilmediğini anlatan Dinç, en son meclis gündemine tekrar gelen park projesinin AK Parti ve MHP meclis üyelerinin ret oyu vermesine rağmen diğer meclis üyelerinin evet oyuyla meclisten geçtiğini hatırlattı.

Dinç, Edirne'ye yapılacak yatırımlara karşı olmadıklarını, sadece yatırımların şeffaf ve açık bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Beğendik beldesine yapılan yardımları da eleştiren Dinç, "Başkanın şu an öncelikle bizim kendi mahallelerimiz, kendi sokaklarımızı yapması gerekiyor. Bunlar bittikten sonra Beğendik beldesine tabii ki yardım yapılabilir. Ama ilk önce Edirne'nin sorunları çözülmeli." dedi.

Kocasinan Mahallesi'nin fotoğraflarını basın mensuplarına gösteren Dinç, vatandaşların çamur ve çukurlardan yürümekte zorluk çektiğini, evlerine galoşlarla girdiklerini savundu.

Dinç, Edirne Belediyesinin öncelikle kentin altyapı sorununu, problemlerini çözmesi gerektiğini söyledi.

Meclis üyeleri olarak kente hizmet etmek için çalıştıklarını, Edirne'nin ve vatandaşların yararına olan her şeye bugüne kadar nasıl destek oldularsa, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirtti.

Dinç, Abdi İpekçi Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarının yapıldığını, ızgaraların asfaltın altında kaldığını, böyle giderse bir süre sonra ızgaraların açılması için tekrar asfaltın bozulacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Edirne Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve İmar Komisyon Üyesi İsmail Taşdemir, Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi, Grup Başkan Vekili İsmail Demirhan, AK Parti Edirne İl Yerel Yönetimler Birim Başkanı Ezgi Yetkiler ve Birim Başkan Yardımcısı Sevda Nur Kurban da katıldı.

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Kaynak: AA

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