Edirne Bembeyaz
24 dakika önce
Eskişehir kent merkezinde yoğun şekilde yağan kar sevinçle karşılandı.
Eskişehir
kent merkezinde yoğun şekilde yağan kar sevinçle karşılandı. Eskişehir'de birkaç gündür soğuk giden hava yerini önce yağmura ardından da kara bıraktı. Saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı önce yüksek kesimlerde ardından kent merkezinde etkili oldu. Lapa lapa kar yağdığını gören vatandaşlar durumu mutlulukla karşılarken, sürücüler de daha dikkatli ve tedbirli davrandı. Bazı vatandaşlar kar yağışından korunmak için şemsiyelerle sokağa çıkarken, bazıları vatandaşlar ise, kar altında cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Öte yandan meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kent merkezinin yanı sıra yükseklerde de etkili olan kar yağışının belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.
(Mustafa Kaplan
- Çağatay Gür/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:16 Kaynak: İHA
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