Son Dakika Haberleri: Edirne Beyaza Büründü

Edirne Beyaza Büründü

59 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı. Etkili olan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürürken, Keşanlılar güne karla uyandı. Kar bazı olumsuzlukları beraberinde getirse de sevinçle karşılandı. Bazı vatandaşlar kar yağışı altında hayvanlarını gezdirdi.

Keşan Belediyesine bağlı ekipler ise buzlanmaya karşı önlem alırken, iş makineleri karla kaplanan bazı noktalarda kar temizlik çalışması yaptı.

Kar belirli noktalarda trafiği olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda yağış ve soğuk hava ile birlikte buzlanma meydana geldi. Trafikte hazırlıksız yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı.

Karın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:46 Kaynak: İHA

Sabah, Keşan, Edirne, Kar, Güncel
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