EDİRNE BIÇAKLAR, KURBANLIKLAR İÇİN BİLENİYOR
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını biletmek ya da yenisini almak için bıçakçıların yolunu tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:48 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde, Kurban Bayramı
'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını biletmek ya da yenisini almak için bıçakçıların yolunu tuttu.
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalması nedeniyle kurbanlık kesim işinde kullanılacak bıçaklarını biletecekler veya yenisini satın alacaklar, hazırlık telaşına düştü. Bayram öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık seçerken, diğer yandan da bıçaklarını hazırlıyor. Keşan'da da bıçak bileme işleriyle uğraşan esnaf, yoğun mesai yapmaya başladı. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri
Kompleksi'ndeki işyerinde bıçak bileyen ve satışını yapan Hüseyin Şakir, bıçak fiyatlarının kalitesine göre 15'40 TL arasında değiştiğini, bileme işini ise 4 TL'ye yaptıklarını belirtti.
Seyyarda satılan ucuz ve kalitesiz bıçaklardan uzak durulması gerektiğini ifade eden Şakir, Kurban edilecek hayvanın eziyet çekmemesi için bıçakların keskin olması lazım. Bu nedenle de bıçakların bilenmesi önemli. Bu işi vatandaşlarımız son güne bırakmasınlar. Bıçakta kalite önemli. Seyyar satıcılarda ucuz ve kalitesiz bıçaklar oluyor. Vatandaşta memnun değil. Bıçağın kaliteli ve keskin olması önemli dedi.
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