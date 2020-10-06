Edirne "bilgi kartları" ile de tanıtılmaya başlandı - Son Dakika

Edirne "bilgi kartları" ile de tanıtılmaya başlandı

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından kenti "bilgi kartları" ile de tanıtmaya başladı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından kenti "bilgi kartları" ile de tanıtmaya başladı. Kısa süre önce başlatılan "Bana sor" stantlarıyla kentin işlek caddeleri ve sınır kapılarında turistlere ikramlarla birlikte broşür ve haritalarla tanıtımlarını sürdüren Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, tanıtımda dijital mecraları da kullanıyor. Müdürlük, yeni tanıtım ögesinden "bilgi kartlarını" sosyal medya hesapları paylaşımını Edirne'nin önemli savunma yapılarından Hıdırlık Tabyası ile ilgili verilen bilgilerle başlattı. Kentin turistik, kültürel ögelerinin bilgi kartları ile paylaşılacağı belirtildi.

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