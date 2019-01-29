Edirne "Bin Miras Bir Şehir" Standıyla Tanıtılacak

Edirne
'nin 23. Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtılacağı bildirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, valiliğin himayesinde, Edirne Belediyesi
, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret Borsası ve Trakya
Kalkınma Ajansı işbirliğiyle İstanbul
'daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 5. Holde, Edirne standının 31 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacağı belirtildi.
Fuardaki Edirne standının "Bin Miras Bir Şehir" sloganı ile Edirne Valisi Ekrem Canalp
başta olmak üzere, protokol üyeleri ve STK
temsilcilerinin katılımıyla açılacağı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kentin tarihi, kültürü, doğası, gastronomisi, tarımı, geleneksel el sanatları, müziği, halk oyunları ve pehlivanları ziyaretçilerle buluşacak. EMITT ilk kez 1997 yılında Voyager Uluslararası Turizm ve Tatil Fuarı adıyla Tepebaşı
'ndaki Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlk iki yıl iç turizm ağırlıklı olarak gerçekleşen fuar, bölge ülkelerinden ve uluslararası turizm camiasından gelen talep üzerine yabancı destinasyonların da tanıtıldığı bir fuar konumuna geldi. 1999 yılında Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT adını alan fuar, Tepebaşı'ndaki fuar alanının yetersiz kalması sebebiyle yılında Büyükçekmece
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilmeye başladı.
Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan, Türkiye
ve dünya turizm sektörünü aynı platformda bir araya getiren sektörün en önemli uluslararası buluşma noktası EMITT Turizm Fuarı 21 yıldır sektöre yeni iş ve işbirliği fırsatları sunan turizm zirvesidir. 16 yıl içerisinde dünyanın en büyük ilk beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT Turizm Fuarı, her geçen yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla bölge sektörünün büyümesine doğrudan katkı sağlıyor."