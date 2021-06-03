Üye Girişi
EDİRNE BULGAR VE YUNAN MÜŞTERİLER İÇİN ÇİN'DEN 1 MİLYON LİRAYA MAKİNE ALDILAR - Son Dakika

EDİRNE BULGAR VE YUNAN MÜŞTERİLER İÇİN ÇİN'DEN 1 MİLYON LİRAYA MAKİNE ALDILAR

03.06.2021 19:07

EDİRNE'de Caner Kiriş (27) ile Metin Tümden (29), Yunanistan ve Bulgaristan'dan müşterilerin talebi üzerine, balkon korkuluğu gibi üretimler yapmak için 1 milyon lira kredi çekerek, Çin'den lazerli metal kesme makinesi satın aldı.

EDİRNE'de Caner Kiriş (27) ile Metin Tümden (29), Yunanistan ve Bulgaristan'dan müşterilerin talebi üzerine, balkon korkuluğu gibi üretimler yapmak için 1 milyon lira kredi çekerek, Çin'den lazerli metal kesme makinesi satın aldı. Girişimci 2 arkadaş, kademeli normalleşme döneminde gelecek turistlerin ihtiyaçlarını karşılayarak, istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Edirne Sanayi Sitesi'nde metal ve ahşap işi yapan Caner Kiriş ile Metin Tümden, pandemi döneminde yeni iş sahası kurmak için bankadan 1 milyon lira kredi çekerek, Çin'den lazerli metal kesme makinesi satın aldı. Makine ile zirai aletlerden metal tablolara kadar sektörde söz sahibi olmak isteyen girişimciler, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelecek müşterilerine de hizmet vermeyi amaçlıyor.

Caner Kiriş, ülke ekonomisine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, Bu lazer metal kesme makinesini Çin'den getirdik. Kredi çekerek 1 milyon liraya satın aldık. Pandemi döneminde çok zor şartlarda kredi kullanarak getirdik. Şu an Çin'den gelen arkadaşımız makinenin kurumunu yapıyor ve bize eğitim ve kurs veriyor. Aldığımız makinemiz bu alanda tüm sektörle hitap edebilecek durumda. Makine imalatı, tarım aleti imalatı, asansör sektörü gibi tüm alanda sektöre cevap verebiliriz diye konuştu.

'YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN'DAN TALEP İÇİN YATIRIM YAPTIK'

Yunanistan ve Bulgaristan gelen müşterilerin talepleri üzerine bu yatırımı yaptıklarını söyleyen Kiriş, Biz komşu Yunanistan ve Bulgaristan'dan talepler olduğu için böyle yatırım yapma ihtiyacı duyduk. Pandemi döneminde kapılar kapalıydı ve bu yüzen Bulgar ve Yunan turist gelmedi ama gelenler de en çok Bulgaristan'dan oldu bu dönemde. Normalleşme ile kapılar açılacak ve onların da bu taleplerine cevap vereceğimizi umuyoruz. Amacımız istihdamı artırıp ülke ekonomisine katkı sağlamak diye konuştu.

'İSTİHDAM SAĞLAMAK İSTİYORUZ'

Metin Tümden ise Ağırlıkla Bulgaristan olmak üzere metal işleri olan balkon korkulukları gibi üretimler yapmak istiyoruz. Genciz, daha önümüzde uzun yıllar ama bu şekilde çalışmaya devam edersek umarım daha güzel yerlere geleceğiz. Ortalama 1 milyonun üzerinde bir yatırım yaptık makinemize. İnşallah çalışarak işlerimizi daha çok büyütmek istiyoruz. Makine parkurumuzu büyütmek istiyoruz ve yeni arkadaşlarımıza iş istihdamı sağlamak istiyoruz dedi.

ÇİN'DEN GELİP MAKİNEYİ KURDU

Lazerli metal kesme makinesini kurup, eğitim vermek için Edirne'ye gelen Çinli Liamin Ji, makinenin en iyi teknoloji ile üretildiğini belirterek, Türkiye'den çok teklif almaya başladık, özelikle bu makine için. Avrupa ülkelerinden de makine siparişleri alıyoruz. Lazer kesme makinemizin kurulumunu yaptık ve üretime hazır hale getirdik diye konuştu.

EDİRNE BULGAR VE YUNAN MÜŞTERİLER İÇİN ÇİN'DEN 1 MİLYON LİRAYA MAKİNE ALDILAR
EDİRNE BULGAR VE YUNAN MÜŞTERİLER İÇİN ÇİN'DEN 1 MİLYON LİRAYA MAKİNE ALDILAR
EDİRNE BULGAR VE YUNAN MÜŞTERİLER İÇİN ÇİN'DEN 1 MİLYON LİRAYA MAKİNE ALDILAR
EDİRNE BULGAR VE YUNAN MÜŞTERİLER İÇİN ÇİN'DEN 1 MİLYON LİRAYA MAKİNE ALDILAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE BULGAR VE YUNAN MÜŞTERİLER İÇİN ÇİN'DEN 1 MİLYON LİRAYA MAKİNE ALDILAR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Halil Akbunar'ın Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Halil Akbunar'ın Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor Adliye çıkışı taraflar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı, 10 gözaltı Adliye çıkışı taraflar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı, 10 gözaltı Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu

Son Dakika Haberleri
18:18 Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi
18:12 Fenerbahçe'ye yeni hoca bildirimi! 72 saat içinde yeni hoca emojiyle paylaşılabilir
17:54 Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!
17:53 Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak
17:49 Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Belediyenin Atatürk'e yönelik hakaretleri kınama bildirisine MHP destek verdi, AK Partililer salonu terk etti Belediyenin Atatürk'e yönelik hakaretleri kınama bildirisine MHP destek verdi, AK Partililer salonu terk etti         
20:26
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
Shakhtar Donetsk, Marcao için servet değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor Shakhtar Donetsk, Marcao için servet değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor         
20:00
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz         
18:28
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek         
18:14
Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak         
17:54
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı         
17:02
Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor         
16:35
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 20:45:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: EDİRNE BULGAR VE YUNAN MÜŞTERİLER İÇİN ÇİN'DEN 1 MİLYON LİRAYA MAKİNE ALDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement