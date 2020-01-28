Edirne bulgaristan'da grip alarmı, 700 okulda eğitime ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne bulgaristan'da grip alarmı, 700 okulda eğitime ara verildi - Son Dakika

Edirne bulgaristan'da grip alarmı, 700 okulda eğitime ara verildi

6 saat önce

EDİRNE Bulgaristan'da grip alarmı, 700 okulda eğitime ara verildi (2)

EDİRNE Bulgaristan'da grip alarmı, 700 okulda eğitime ara verildi (2)

Edirne bulgaristan'da grip alarmı, 700 okulda eğitime ara verildi

Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:32 Kaynak: DHA
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