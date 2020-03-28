Son Dakika › Güncel › EDİRNE Bulgaristan'da Türk TIR'ları kilometrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika
EDİRNE Bulgaristan'da Türk TIR'ları kilometrelerce kuyruk oluşturdu
6 saat önce
EDİRNE Bulgaristan'da Türk TIR'ları kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
EDİRNE Bulgaristan'da Türk TIR'ları kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:39 Kaynak: DHA
Son Dakika 750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı