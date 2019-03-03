Son Dakika Haberleri: Edirne Bulgaristan'ın Milli Günü'nde Edirne'de Ayin Düzenlendi

Edirne Bulgaristan'ın Milli Günü'nde Edirne'de Ayin Düzenlendi

1 saat önce

Bulgaristan'ın Milli Günü'nde Edirne'de ayin düzenlendiBulgaristan'ın Milli Günü nedeniyle Edirne'deki Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Bulgaristan'ın Milli Günü'nde Edirne'de ayin düzenlendi

Bulgaristan'ın Milli Günü nedeniyle Edirne'deki Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Edirne'de Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde, Bulgaristan'ın 3 Mart Milli Günü nedeniyle ayin düzenlendi. Ayine, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, ülkesinden gelen vatandaşlarI ile kilise cemaati katıldı. Papaz Aleksandır Çıkırık'ın dualar ettiği ayin, okunan dualar, haçın öpülmesi ve kuru ekmek dağıtılmasının ardından mum yakılmasıyla son buldu. Papaz Aleksandır Çıkırık, ayin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Mart Bulgaristan'ın Milli Bayramı nedeniyle sağlık, barış ve mutluluk için dua ettiklerini söyledi.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu da akşam Bulgaristan'dan valiler ve davetlilerinde katılımıyla bir otelde resepsiyon düzenleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:43 Kaynak: DHA

Edirne, Bulgaristan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aralarında Milletvekilinde Olduğu Açlık Grevi Yapan HDP'liler Böyle Gözaltına Alındı Caminin Önünde Kuran'a ve Hz. Muhammed'e Hakaret Edildi

İstanbul'da İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 3 Yaralı Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangınla İlgili Valilikten Açıklama: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 21:55:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne Bulgaristan'ın Milli Günü'nde Edirne'de Ayin Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]