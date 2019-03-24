Son Dakika Haberleri: Edirne Büyük Sinagog'da Oda Müziği Dinletisi

Edirne Büyük Sinagog'da Oda Müziği Dinletisi

1 saat önce

Edirne Büyük Sinagog'da, Trakya Üniversitesi Balkan Oda Orkestrası'nca müzik dinletisi sunuldu.

Edirne Büyük Sinagog'da Oda Müziği Dinletisi, System.String[]
Edirne Büyük Sinagog'da, Trakya Üniversitesi Balkan Oda Orkestrası'nca müzik dinletisi sunuldu.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türk Yahudi Toplumu iş birliğiyle düzenlenen, Türk ve yabancı ezgilerin seslendirildiği etkinliğe, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Türk Musevi Toplumu Geçmiş Dönem Başkanı Silviyo Ovadya ve sanatseverler katıldı.

Müzik dinletisi öncesinde küratörlüğünü Rakel Meşulam'ın yaptığı "Edirne ve Ermeni Toplumu" konulu fotoğraf sergisi, Edirne Büyük Sinagogu Vakıf Kültür Sanat Evi'nde açıldı.

Sergi 27 Nisan'a kadar gezilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:53 Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel
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