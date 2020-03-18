EDİRNE Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel EDİRNE Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği - Son Dakika

EDİRNE Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği

6 saat önce

Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliğiEdirne'de 'koronavirüs' sessizliğiEDİRNE'de, alınan koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sosyal alanlarının kısıtlanmasının ardından meydanlar ve kentin trafiğe kapalı en önemli caddesi Saraçlar ile Meriç Nehri kıyıları boşaldı.

EDİRNE Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği, System.String[]

Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği

Edirne'de 'koronavirüs' sessizliği

EDİRNE'de, alınan koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sosyal alanlarının kısıtlanmasının ardından meydanlar ve kentin trafiğe kapalı en önemli caddesi Saraçlar ile Meriç Nehri kıyıları boşaldı.

Türkiye'de 1 kişinin yaşamını yitirdiği 98 vakanın bulunduğu koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle vatandaşların vakitlerini geçireceği sosyal işletmelerin geçici süreyle kapatıldı. Edirne'de bir çok işletme sahipleri işyerlerini açmazken, kentin meydanı Atatürk Anıtı çevresi,  trafiğe kapalı en önemli alış veriş caddesi Saraçlar ile Meriç Nehri kıyısındaki sosyal alanlar da sessizliğe büründü.

Edirne Belediyesi de önlemler kapsamında Meriç Nehri kıyısındaki Protokol Evi Kent Ormanı'ndaki kahvaltı salonunu kapattı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ülke genelinde alınan koronavirüs tedbirlerinin halkın sağlığını koruma amaçlı olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine böyle bir karar aldı. Sadece Edirneliler değil, ilimize gelen çok sayıda misafirimiz de Protokol Evi ve Kent Ormanı işletmelerimize büyük ilgi gösteriyor. Ama alınan tedbir halkımızın sağlığını korumak için. Şu anda kalabalık ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Biz de bakanlığın kararı doğrultusunda Protokol Evi ve Kent Ormanı Kahvaltı Salonu'nu kapattık. Vatandaşlarımızın, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların yaptığı koronavirüs uyarılarına önem vermelerini ve uymalarını bir kez daha rica ediyorum" dedi.

Edirne'nin tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, koronavirüsün ekonomilerini vurduğunu belirterek, "Türkiye'de halk 'evda kal' çağrılarına Edirne halkı da uydu evinden çıkmadı. Çıkanlar da önceliği olan gıda maddesine yöneldi. Bizim gibi giyim sektöründekiler ikinci plana atıldı. Bizi bekleyen en büyük sıkıntı, vergilerimiz, kiralarımız. Biz bunları düşünür hale geldik. Biz çarşı olarak tedbirlerimizi aldık ancak gelen pek yok" dedi.

Edirneli Fatma Çık, halkın evlerine kapandığını belirterek, taksitlerini ödemek için çıktığını söyledi. Çık, "Dışarıya çıktığımda korunmak için maske ve eldiven taktık. İhtiyaç karşılamak için mecbur kalıyoruz çıkmaya. Ancak daha önce 5 kuruş oyan bir maskeyi 4 liraya aldım" dedi. Edirneli balıkçı esnafı Feridun Biztiren, "Önlemler alında her şey gayet güzel. İnsanlar alınan kararlara uyup sokağa çıkmıyor. Biran önce bu hastalığın ve karantinanın bitmesini istiyoruz. Esnafın da işi açılsın" dedi.


Meriç Nehri, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:55 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Ford Otosan'dan koronavirüs tedbirleri Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Sara krizi geçiren vatandaş korona virüs şüphesine neden oldu
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı         
17:12
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor         
17:11
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı         
15:47
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu         
14:48
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu         
14:45
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım         
14:29
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı         
14:09
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı         
14:00
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek? Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?         
09:38
Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün         
09:38
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada         
08:34
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 04:30:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EDİRNE Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]