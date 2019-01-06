Son Dakika Haberleri: Edirne Buzlu Suda Davul-tulum Eşliğinde Halay Çektiler

Edirne Buzlu Suda Davul-tulum Eşliğinde Halay Çektiler

48 dakika önce

Buzlu suda davul-tulum eşliğinde halay çektilerBULGARİSTAN'ın Kalofer şehrinde 200 yıllık geleneğe sahip 'erkek halayı'nı sürdürmek isteyenler kentin ortasında geçen Tunca nehrine girerek sıfırın altında 8 dereceye düşen dondurucu sokakta davul-tulum eşliğinde 'erkek halayı' çekti.

Buzlu suda davul-tulum eşliğinde halay çektiler

BULGARİSTAN'ın Kalofer şehrinde 200 yıllık geleneğe sahip 'erkek halayı'nı sürdürmek isteyenler kentin ortasında geçen Tunca nehrine girerek sıfırın altında 8 dereceye düşen dondurucu sokakta davul-tulum eşliğinde 'erkek halayı' çekti.

Bulgaristan'ın Kalofer kentinde 200 yıllık geçmişe sahip olan 'Tunca Nehrin'de erkek halayı geleneği hala yaşatılıyor. Kentin erkekleri her yıl 6 Ocak tarihinde kentin ortasından geçen Tunca nehrinin buzlu sularına girip davul ve tulum eşliğinde halay çekiyor. Bulgaristan'ın sadece bu şehrine has geleneğe göre Hz. İsa'nın doğumu ile vaftiz edilişini kutlanırken, haç nehre atılıp, buzlu sularda onu çıkaranlara bereket, sağlılık ve bol verim getireceğine inanılıyor. Halay öncesi suya giren bir grup, sopalarla buzları kırarak kalabalığa hareket edebileceği alan açtı. Bu yıl sıfırın altında 8 dereceye düşen soğuk havaya rağmen yine yüzlerce Kaloferli erkek Tunca'nın buzlu sularına girip yarım saat boyunca halay çekti.

Katılımcıların ailelerine sağlık, bereket ve kısmet getirdiğine inanan Kalofer sakinleri, geleneğin aynı zamanda yerel turizmi sektörüne de katkı sağladığını ifade etti. Etkinliğe katılmak isteyenlerin Kalofer ve çevresindeki otelleri doldurduğu ifade edildi. Geleneğin UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirasına aday olmasından dolayı bu yıl törene UNESCO heyeti de katılarak izledi. Suya giren erkekler, buzlu suda çekilen halayı vücutları için birer dayanıklılık ve cesaret sınaması olarak kabul ederken, bu geleneğin sağlık, bereket ve 'erkekliğin gücünü' simgelediğine inanılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:34 Kaynak: DHA

Bulgaristan, Tunca, Güncel
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