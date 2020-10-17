Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ için sağanak uyarısı - Son Dakika

Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın başta güney ilçeleri olmak üzere Edirne, Tekirdağ'ın merkez ve batı ilçeleriyle Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum oluşum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.