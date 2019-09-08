Edirne- Çanakkale yolunda motosiklet tutkunu gencin feci ölümü

Otogara sevgilisini bırakan 36 yaşındaki motosikletli, evine dönerken hayatını kaybetti

Kaskı başından çıkan sürücü ve motosikletli metrelerce sürüklendi

İSTANBUL - Edirne-Çanakkale yolu Korudağ mevkiinde sevgilisini otogara bıraktıktan sonra evine dönen 36 yaşındaki motosiklet tutkunu Maden Mühendisi İsmail Hakkı Cunedioğlu, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 18.00 sıralarında Edirne-Çanakkale Korudağ mevkii Gelibolu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Maden Mühendisi olan ve 1915 Çanakkale Köprüsü projesinde iş güvenliği şefi olarak çalışan 36 yaşındaki İsmail Hakkı Cunedioğlu, sevgilisini Tekirdağ'da otogara bıraktı. Ardından 31 SB 902 plakalı motosikletine binen Cunedioğlu, evine gitmek üzere yola koyuldu. Bir süre yola devam eden motosikletli, Korudağ virajlarına geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle gidon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tekerleği koparak metrelerce sürüklenen motosiklet ve sürücü Cunedioğlu, feci şekilde hayatını kaybetti.

Motosikletin ön tekerleği koptu

Olayın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cunedioğlu üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Çarpmasın etkisiyle sürücü Cunedioğlu'nun yaklaşık 20 metre sürüklendiği, çarpmanın şiddetiyle motosikletin ön tekerleğini tamamen koptuğu, kaskının ise yaklaşık 50 metre ileride bulunduğu öğrenildi. Üzeri kapatılan cenaze, polis ekiplerinin aldığı güvenlik çemberi içerisinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Aile kazayı görenlerine kendisine ulaşmasını istiyor

Kazanın ardından olayı haber alan ağabeyi Hamza Cunedioğlu, cenazeyi teslim almak üzere Hatay'dan Edirne'ye geldi. Cunedioğlu ailesi, Maden Mühendisi gencin kazasını görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi. Öte yandan motosiklet tutkunu gençten geriye, motosiklet kullanırken, spor yaparken ve yavru köpekleri beslerken ki görüntüyle kaldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.