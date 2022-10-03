Edirne'den kısa kısa

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, Meriç Nehri kıyısındaki beton santraliyle ilgili "ÇED gerekli değildir" kararına karşı açtıkları davayı kazandıklarını bildirdi.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Meriç Nehri kenarındaki santralin ekosisteme ve nehre zarar verdiğini belirterek iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Projenin nehir canlılarını, yer altı ve üstünü geri dönüşsüz tehdit ettiğini dile getiren Eren, "Kamu yararına çalışması gereken kurumların, Meriç Nehri'ni temizlemek adına kum çıkarma kisvesiyle özel şirketlere terk etmesi kabul edilemez. Taşkınları önlemek amaçlı nehir temizliği bilimsel kriterlerle DSİ tarafından yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Meclisi toplandı

Edirne Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında yapılan toplantıda 11 gündem 2 dışı olmak üzere 13 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda gündem dışı olarak en son üniversiteler arası yapılan güreş şampiyonasında dünya birincisi olan Melda Dernekçi'ye tam altın verilmesine karar verildi.

Trafik uygulaması yapıldı

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 11 sürücüye ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 30 araçtan 11'inin sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle idari para cezası kesildi.

Kontrollerde 1 araç trafikten men edildi.