Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği dayanışma gecesi düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği dayanışma gecesi düzenledi - Son Dakika

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği dayanışma gecesi düzenledi

6 saat önce

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, dayanışma gecesi düzenledi.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği dayanışma gecesi düzenledi, System.String[]

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, dayanışma gecesi düzenledi.

Edirne Tabipler Odası Lokali'nde düzenlenen geceye, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Eren ve yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, dernek üyeleri ve gönüllüler katıldı.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Eren'in 2019 yılında gerçekleştirilen dernek çalışmalarını sunması ile başlayan program sonunda, yaptığı çalışmalar nedeniyle Prof. Dr. Ahmet Yaraş, Dr. Öğr. Gör. Mustafa Kaya ve Dr. Öğr. Gör. Necmettin Güler'e plaket verildi.

Tabipler Odası, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz
Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi Son dakika: Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi! Liderler kritik mesajlar verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 18:49:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği dayanışma gecesi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]