Son Dakika › Güncel › Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği dayanışma gecesi düzenledi - Son Dakika
Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği dayanışma gecesi düzenledi
6 saat önce
Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, dayanışma gecesi düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:20 Kaynak: AA
Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, dayanışma gecesi düzenledi.
Edirne Tabipler Odası Lokali'nde düzenlenen geceye, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Eren ve yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, dernek üyeleri ve gönüllüler katıldı.
Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Eren'in 2019 yılında gerçekleştirilen dernek çalışmalarını sunması ile başlayan program sonunda, yaptığı çalışmalar nedeniyle Prof. Dr. Ahmet Yaraş, Dr. Öğr. Gör. Mustafa Kaya ve Dr. Öğr. Gör. Necmettin Güler'e plaket verildi.
Son Dakika Ekrem İmamoğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi Son dakika: Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi! Liderler kritik mesajlar verdi