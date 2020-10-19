Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği'nden çiftçilere anız yakmayın önerisi - Son Dakika

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, çiftçilere anız yakmamaları önerisinde bulundu.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal ve doğal ekosistemin tahribatının onarılması güç hatta imkansız sorunlara neden olduğunu belirtti.

Anız yakmanın, topraktaki organik maddelerin azalmasına neden olduğunu ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"Çeltik anızı dışındaki hububatların günümüzde tarlada kalan kısımları çiftçilerimiz tarafından çeşitli biçimlerde kullanıldığı için zaten yakılmamaktadır. Sorunun yaygın olarak çeltik anızlarında yaşandığı görülüyor. Konu hakkında görüştüğümüz çiftçiler çeltik köklerinin başka türlü bertarafının mümkün olmadığını, yasak olan bir şeyi yapmaktan dolayı rahat olmadıklarını ama başka bir seçenek varsa tartışılması, konuşulması gerektiğini söylüyor.

Konu, resmi kurumlar ve üreticiler arasında bir kaosa dönüşmüş olup çözüm bulunması gerekmektedir. Kamu kurumları ve bölgemizdeki 3 üniversite, yaşanan bu soruna birlikte yapacakları çalışmalarla Dünyadaki örnekleri ve bölgemiz koşullarında yakma dışındaki yöntemleri çalışmaya bir an önce başlamalıdırlar."