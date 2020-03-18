EDİRNE Cezaevi satış mağazasından alışveriş kuyruğu - Son Dakika

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EDİRNE Cezaevi satış mağazasından alışveriş kuyruğu
26 dakika önce
Cezaevi satış mağazasından alışveriş kuyruğuEDİRNE'de marketlerin ve büfelerin yanı sıra Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun merkezdeki satış noktasına sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, gıda ürünleri aldı.
Cezaevi satış mağazasından alışveriş kuyruğu
EDİRNE'de marketlerin ve büfelerin yanı sıra Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun merkezdeki satış noktasına sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, gıda ürünleri aldı.
Çin'in Vuhan şehrinden yayılmasıyla birlikte dünya geleninde salgına yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar market ve büfelerden alışverişlerini artırdı. Edirne'de marketlerin yanı sıra, ekonomik olması ve kalitesiyle bilinen Açık Ceza İnfaz Kurumu satış noktası da yoğun ilgi görüyor. Bedesten Çarşısı dış dükkanlarında bulunan satış mağazasına gelenler ağırlıklı olarak yumurta ve kıyma gibi ürünleri aldı. Mağaza önünde bekleyenler, tek tek içeri alınarak alışveriş yapmaları sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:38 Kaynak: DHA
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