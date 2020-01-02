Edirne chp keşan ilçe örgütünden 'kanal istanbul' itirazı - Son Dakika

CHP Keşan ilçe örgütünden 'Kanal İstanbul' itirazı

Edirne'de, CHP Keşan İlçe Başkanlığı'nca, 'Kanal İstanbul' projesi ÇED raporuyla ilgili Keşan Kaymakamlığı'na itiraz dilekçesi verildi.

Keşan'da CHP'liler, 'Kanal İstanbul' projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna itiraz etmek amacıyla bir araya gelip, Keşan Kaymakamlığı'na itiraz dilekçesi verdi. CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan, 'Kanal İstanbul' projesinin ÇED raporuna itiraz etmek üzere bir araya toplandıklarını belirterek, İstanbul ili Küçükçekmece gölü, Sazlıdere Barajı, Terkoz Gölü doğusunu takip eden güzergahta yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda 275 metre genişliğinde bir kanal açılması için hazırlanan projeye ilişkin ÇED raporuna söyleyeceğim nedenlerle itiraz ediyoruz. 'Kanal İstanbul' projesinin gerçekleşmesi halinde İstanbul'un yaşam destek sistemleri olan Kuzey Ormanları ve su havzalarını besleyen su kaynakları, tarım ve mera alanları yok olacaktır. İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı yok olacaktır. Doğal yaşam alanları ve ekosistem bozulacaktır. Doğal ve arkeolojik SİT alanları, tabiat parkları, milli parklar ve benzeri parklar yok olacaktır. Sadece İstanbul'da değil, Trakya'ya kadar tatlı suların beslediği tarım alanları yok edileceği için bölgede tarım ve hayvancılık yapılamaz hale gelecektir. ÇED raporuna göre milyarca metreküp olan kazım materyalinin taşınmasıyla bozulan ekosistem tüm canlıların sağlığını tehdit edecektir. 3 aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma baskısı yükleyerek, afet riskini arttıracaktır dedi.

Toplanan 115 dilekçe, Keşan Kaymakamlığı'na teslim edildi.