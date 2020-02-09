Edirne chp'li öztrak: iktidar çiftçiye sırtını döndü - Son Dakika

CHP'li Öztrak: İktidar çiftçiye sırtını döndü

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ayçiçeği ithalatına ilişkin rakamları paylaşarak AK Parti iktidarının çiftinin dertlerine sırtını döndüğünü iddia etti. Öztrak, "2006'da bir tarım kanunu çıkardılar, çiftçiye dediler ki 318 milyar 2019'a kadar destek vereceğiz. Ne verdiler? 143 milyar. Yani yarısı bile değil. Bunlar çiftçiye de millete de sırtını dönmüş" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Edirne İl Kongresi'ne katıldı. Mevcut İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın, delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak yeniden il başkanı seçildiği kongre konuşan Öztrak, AK Parti hükümetinin hem Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hem de tarım politikalarına yönelik icraatlarına değindi. Son 16 yıllık ayçiçeği ithalatı rakamlarından örnekler vererek iktidarı eleştiren Öztrak, Türkiye'nin 2013 yılındaki milli gelirinin bugün 200 milyar dolar düştüğünü söyledi. Öztrak, "Hem aşımız, hem de işimiz son 5-6 yılda küçüldükçe küçüldü. 2013 yılında bu ülkede yarattığımız milli gelir 956 milyar dolardı. Bugün bu 749 milyar dolara düştü. Yani cebimizden 201 milyar dolar gitti. İyi yönetiliyoruz diyebilir miyiz? Bu gidişin sonu gelmez, taşıma suyuyla değirmen dönmez, el atına binen tez iner"dedi.

'TRAKYA'YI İKİYE BÖLECEKLER'

Kanal İstanbul projesiyle Trakya'nın parçalanıp bölüneceğini öne süren Öztrak, "Trakya'yı Anadolu'dan koparmak istiyorlar. Kanal İstanbul diyerek güzelim Trakya'yı ikiye bölüp parçalayacaklar. Trakya'nın bereketli topraklarına yapılan bu ihaneti kabul edecek miyiz? Çılgın proje dedikleri bu işe milyarlarca dolar yatırmaya hazırlanıyorlar, öbür tarafta kentsel dönüşüme para veremedikleri için depremde insanlarımız ölüyor. Yoksulların evleri başlarına yıkılıyor" diye konuştu.

Konuşmasının devamında hükümetin ayçiçeği ithalatı politikasına da değinen Öztrak, "Edirne ve Trakya tarımın önemli bir merkezi. İktidarın tarımla ilgili politikaları ve ekonomik kriz çiftçilerimizi perişan etti. Türkiye'de üretilen yağlık ayçiçeğinin her 100 tonundan 13 tonu Edirne'mizde, 43 tonu ise Trakya'mızda üretiliyor. Geçen yıl yağlık ayçiçeği ithalatına 408 milyon dolar ödemiş ülkemiz. Önceki seneye göre ayçiçeği ithalatındaki artış yüzde 166, üçe katlanmış. Son 16 yılda yağlık ayçiçeğine tohumuna, küspesine yani ayçiçeği ithalatına ödenen para 16,5 milyar dolar. Kime gitmiş? Dışarıdaki çiftçiye gitmiş. Bunlar olağanüstü rakamlar. Bu rakamlar Moldova, Rusya, Bulgaristan, Romanya'nın çiftçisini sevindiriyor ama Türk çiftçisinin yüzünü öne eğdiriyor. Bütün bunlar yaşanırken bakan çıkıyor, almadığı ayçiçeğine fiyat kesiyor. Sonrada kooperatiflere alımı durduruyor, ayçiçeği fiyatları düşmeye başlıyor. Madem fiyat ilan ediyorsun, onun alım parasını da vereceksin kooperatiflere, 'al bunu' diye. Trakya'nın çiftçisinin primini düzgün versinler, mazot, gübre desteğini doğru düzgün versinler, göreceksiniz bu ithalatı nereye indiriyoruz. 2006'da bir tarım kanunu çıkardılar, çitçiye dediler ki 318 milyar 2019'a kadar destek vereceğiz. Ne verdiler? 143 milyar. Yani yarısı bile değil. Bunlar çiftçiye de millete de sırtını dönmüş, milletin dertlerine kulakları sağır, gözleri kör" diye konuştu.