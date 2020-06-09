EDİRNE Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi,... - Son Dakika

Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi, ablaları gözyaşı döktü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, intihar eden Emre Y.'yi (23), 9 yaşından itibaren 9 yıl istismar ettiği iddia edilen akrabası V.T.'nin (68) tutuklu yargılanmasına Edirne'de devam edildi. Dördüncü kez hakim karşısına çıkan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiği duruşmanın ardından anne Hülya Oya Y., baygınlık geçirdi, ablaları gözyaşları döktü. Ailenin avukatı Merve Uçanok, "Yürürlüğe giren infaz yasası ile birlikte aslında cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği bir kez daha vurgulanmış oldu" dedi.

Çorlu'da küçük yaştan beri akrabası V.T.'nin cinsel istismarına uğrayan Emre Y., 29 Nisan'da 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. İntiharından 1 ay önce ailesine, 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan akrabası V.T.'nin cinsel istismarına uğradığını söyleyen Emre Y., 2011'e kadar dönem dönem istismarın devam ettiğini anlattı. Emre Y.'nin, V.T. ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmenin ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu; ancak intiharından sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı. Emre Y.'nin intiharından sonra gözaltına alınan ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' gerekçesiyle tutuklanan V.T., 3 ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Tahliyenin ardından Edirne Cumhuriyet Savcısı'nın mahkemeye gönderdiği yazıda V.T. için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Karar sonrası V.T., 19 Ağustos 2019'da Çanakkale'de tutuklandı. Sanık V.T. bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Sanık V.T. duruşmaya, tutuklu bulunduğu Çanakkale Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık ve mağdur avukatları da salonda hazır bulundu.

ANNE YILDIR BAYGINLIK GEÇİRDİ Sanık avukatlarının ev hapsi istediği, tutukluluk halinin değerlendirildiği duruşma sonucunda mahkeme heyeti V.T.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma sonrasında Emre Y.'nin annesi Hülya Oya Y., baygınlık geçirdi. 112 ekiplerinin müdahale ettiği anne Yıldır, hastaneye kaldırıldı.

GÖZYAŞLARIYLA AÇIKLAMAYA KATILDILAR Duruşması sonrası ise ailenin avukatı İstanbul Barosu avukatlarından Merve Uçanok, kararı değerlendirdi. Uçanok'a Emre Y.'nin ablaları Aslı Nur Kaynar, Derya Gür ve Zehra Nazlı Kulaksızoğlu da eşlik etti. Acılı aile açıklama sırasında gözyaşlarını tutamadı.

'MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ' Sanığın tutukluluk halinin devamına ilişkin verilen kararını yerinde bir karar olduğunu söyleyen avukat Uçanok, "Aylardır uğraşıyoruz, Emre için bir mücadele veriyoruz. Adalet yerini bulsun diye uğraşıyoruz. Burada en iyi kararı çıkarabilelim diye uğraşıyoruz. Burada en iyi sonucu alsak bile bugün aramızda olmayan Emre'yi geri getiremeyeceğiz belki ve bugün Emre'nin ailesi, sevdikleri burada. Onlarla ayrıca görüşüyorum ve acılarına, özlemlerine her daim ortak oluyorum. Buradan çıkacak hiçbir sonuç belki bu özlemi dindirmeyecek, acılara son vermeyecek ancak yargılamanın sonucunda çıkacak adil bir karar eminim ki vicdanları biraz olsun rahatlatacak. Biz de bu yüzden bu davada mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

'BU SUÇU İŞLEYENLERE HİÇBİR ZAMAN MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ' Yürürlüğe giren infaz yasasını hatırlatan ve bu yasa ile birlikte cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara müsamaha gösterilmeyeceğinin duruşmada bir kez daha vurgulandığını söyleyen Uçanok, "Yürürlüğe giren bu yasa ile birlikte aslında cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği bir kez daha vurgulanmış oldu. Ben de burada herkesin karşısında bir kez daha vurgulamak istiyorum; bu suçu işleyen kişilere karşı hiçbir yerde, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Çünkü artık hepimiz isyan ediyoruz. Çocuklarımıza uzanan bu kirli ellerin hukuk önünde hesap vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.