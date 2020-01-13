Edirne çocuk evlerinden büyük başarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Edirne çocuk evlerinden büyük başarı - Son Dakika Spor

Edirne çocuk evlerinden büyük başarı

6 saat önce

Edirne'de, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde korunma ve bakım altında bulunan ASP GSK Edirne Şubesi sporcusu olan Kanber Dikmen, Halter Yıldız Kız-Erkek Grup Müsabakası'nda, 69 koparma 92 silkme 161 toplam ile 65 kilo sıkletinde Türkiye 1.

Edirne çocuk evlerinden büyük başarı, System.String[]

Edirne'de, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde korunma ve bakım altında bulunan ASP GSK Edirne Şubesi sporcusu olan Kanber Dikmen, Halter Yıldız Kız-Erkek Grup Müsabakası'nda, 69 koparma 92 silkme 161 toplam ile 65 kilo sıkletinde Türkiye 1.'si olarak altın madalya kazanarak, büyük bir başarı elde etti.


Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde korunma ve bakım altında bulunan, ASP GSK Edirne Şubesi Sporcusu olan Kanber Dikmen, Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı tarafından Aydın İline bağlı Didim İlçesi'nde düzenlenen Halter Yıldız Kız-Erkek Grup Müsabakası'nda, 69 koparma 92 silkme 161 toplam ile 65 kilo sıkletinde Türkiye 1.'si olarak altın madalya kazandı.


Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, "Sporcumuz Kanber Dikmen'i tebrik eder, antrenörümüz Ersin Gök'e, Çocuk Evleri'nde görevli personellerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" denildi. - EDİRNE

Dikmen, Edirne, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

3,5 ay önce silahını kendisine doğrulttu! Hastanede son nefesini verdi
Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim İspanyollar yazdı! Falcao'yu Barcelona'ya önerdiler Futbol dünyasından Merih'e geçmiş olsun dilekleri!

Son Dakika Haberleri
19:08 Mecnun Otyakmaz: Genel sorunlar hep ekonomi üzerine - Son Dakika Spor
18:57 Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
18:50 Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımı Açıklaması - Son Dakika Spor
18:48 Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
18:45 Merih Demiral'ın sakatlığı İtalyan basınında: Sezonu kapattı, EURO 2020'de forma giyemeyecek - Son Dakika Spor
18:12 Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim - Son Dakika Spor
17:53 İspanyollar yazdı! Falcao'yu Barcelona'ya önerdiler - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 19:08:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne çocuk evlerinden büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]