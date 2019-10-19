Son Dakika Haberleri: Edirne çocuk trafik eğitim parkı
Son Dakika Güncel Edirne çocuk trafik eğitim parkı

Edirne çocuk trafik eğitim parkı

1 saat önce

Edirne Valiliği tarafından yaptırılan "Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı " Projesi Koordinasyon Toplantısı AFAD, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Edirne Belediye Başkanlığı, Edirne İl Özel İdaresi, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'ndan...

Edirne çocuk trafik eğitim parkı, System.String[]

Edirne Valiliği tarafından yaptırılan "Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı " Projesi Koordinasyon Toplantısı AFAD, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Edirne Belediye Başkanlığı, Edirne İl Özel İdaresi, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'ndan gelen temsilcilerle gerçekleştirildi.


Edirne'de okul öncesi çocuklar ve ilk ve orta öğrenim öğrencilerine teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı verecek. Parkın içerisinde AFAD'a ait Deprem Simülasyon Merkezi ve AFAD Eğitim Merkezi olacak. - EDİRNE

Edirne Valiliği, Edirne, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli boşanmak istediği eşi cezaevinden çıkan kadın ölmek istemiyorum
Cinsiyet değiştiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, karısıyla çocuk sahibi olmak istediklerini duyurdu Keskin nişancı saldırısında yaralanan SMO askerleri kanlar içinde hastaneye kaldırıldı Rus yetkililer, Suriye'nin başkenti Şam'da Esed ile görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 14:56:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne çocuk trafik eğitim parkı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]