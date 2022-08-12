Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkında koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkında koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı

12.08.2022 15:53
Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkında koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkında, eğitim veren kurumların katılımıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkında, eğitim veren kurumların katılımıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali H. Kürşat Kırbıyık başkanlığındaki toplantıda parkın sorumlu müdürü Ahmet Tevfik Erdem, yapılan faaliyetlerle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kırbıyık, birçok kurumun bir araya gelmesiyle eğitim parkında verimli çalışmaların sergilendiğini belirtti.

Çocuklara yönelik güzel eğitimlerin verildiğini ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Çevre bilinci ile ilgili eğitimler, AFAD ile ilgili eğitimler ve dışardaki bazı yerleri gezdirerek, sahada göstererek eğitim verilmesi burada yapılan çalışmaların ne kadar özellikli olduğunu gösteriyor. Tabi birçok konu başlığı altında eğitim verilen trafik parkımızda, misafir ettiğimiz, eğitim verdiğimiz çocuklarımızın sayısını mümkün olduğunca arttırmanın faydalı olacağını değerlendiriyorum. Edirne'miz bu trafik eğitim parkını ilk kuran iller arasında, dolayısıyla bizler de mevcut başarıların üzerine koymak, daha çok çocuğumuza ulaşmak, eğitim vermek için gayret sarf etmeliyiz."

Toplantıya, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Abdulkadir Seri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkında koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

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