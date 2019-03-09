Son Dakika Haberleri: Edirne Çocuklarıyla Yunanistan'a Kaçmak İsteyen Fetö Şüphelileri Tutuklandı

Edirne Çocuklarıyla Yunanistan'a Kaçmak İsteyen Fetö Şüphelileri Tutuklandı

23 dakika önce

Çocuklarıyla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri tutuklandıEDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığındayken yakalanan 4 FETÖPDY şüphelisi ile onlara organizatörlük yapan 4 kişi tutuklandı.

Edirne Çocuklarıyla Yunanistan'a Kaçmak İsteyen Fetö Şüphelileri Tutuklandı, System.String[]
Çocuklarıyla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri tutuklandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığındayken yakalanan 4 FETÖPDY şüphelisi ile onlara organizatörlük yapan 4 kişi tutuklandı.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası Kumdere kavşağında durdurdukları otomobillerde, aralarında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı ve bir öğretmenin de yer aldığı H.K, Z.K, Ö.D. ve N.D.D'yi önceki gün yakaladı. Araçlarda bulunan 3 çocuk ise şüphelilerin yakınlarına teslim edilmişti. Polis ayrıca FETÖ şüphelilerinin kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla İ.T., R.T., L.T., Ş.K., S.E., E.A. ve H.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü FETÖ mensubu 11 kişi adliyeye sevk edildi. FETÖ şüphelileri H.K, Z.K, Ö.D. ve N.D.D. ile organizatörlük yapan İ.T, R.T, L.T. ve Ş.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.E, E.A. ve H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:33 Kaynak: DHA

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