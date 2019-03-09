Edirne Çocuklarıyla Yunanistan'a Kaçmak İsteyen Fetö Şüphelileri Tutuklandı

Çocuklarıyla Yunanistan
'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri tutuklandı
EDİRNE'nin İpsala
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığındayken yakalanan 4 FETÖPDY şüphelisi ile onlara organizatörlük yapan 4 kişi tutuklandı.
İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası Kumdere kavşağında durdurdukları otomobillerde, aralarında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı ve bir öğretmenin de yer aldığı H.K, Z.K, Ö.D. ve N.D.D'yi önceki gün yakaladı. Araçlarda bulunan 3 çocuk ise şüphelilerin yakınlarına teslim edilmişti. Polis
ayrıca FETÖ şüphelilerinin kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla İ.T., R.T., L.T., Ş.K., S.E., E.A. ve H.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü FETÖ mensubu 11 kişi adliyeye sevk edildi. FETÖ şüphelileri H.K, Z.K, Ö.D. ve N.D.D. ile organizatörlük yapan İ.T, R.T, L.T. ve Ş.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.E, E.A. ve H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.