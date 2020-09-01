Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği iddiaları asılsızdır - Son Dakika

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği iddiaları asılsızdır

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı, F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği ve çocukları ile görüştürülmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği iddiaları asılsızdır, System.String[]

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı, F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği ve çocukları ile görüştürülmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili yazılı açıklama yaptı. "Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haber ve paylaşımlarda Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği ve çocukları ile görüştürülmediği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğünce alınan tedbirler, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda titizlikle uygulanmaktadır. Bu tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlülere, ziyaret hakları kapalı görüş şeklinde kullandırılmaktadır. Yine Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, tutuklu ve hükümlüler, bir seferde en fazla ikişer yakınlarıyla olmak üzere ayda iki defa kapalı görüş hakkından yararlanmaktadırlar. Her tutuklu ve hükümlü gibi Selahattin Demirtaş da Ağustos ayında kapalı görüş ve telefonla görüşme haklarını kullanmıştır. Başak Demirtaş bir kızı ile birlikte 10.08.2020 tarihinde, diğer kızı ile birlikte de 20.08.2020 tarihinde eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişlerdir. Ayrıca Ağustos ayı içerisinde Selahattin Demirtaş ailesiyle sekiz defa telefonla görüşmüştür. Selahattin Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği ve telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği yönündeki iddialar asılsızdır. Edirne'deki ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Demirtaş, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği iddiaları asılsızdır - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'nın casusluk suçlamasına yanıt: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve toplu organizasyonlar yasaklandı Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı         
16:04
Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim         
15:59
Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı         
15:49
Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
15:25
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı         
15:01
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı         
13:57
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Kaza mı cinayet mi? Kayıp iş adamının cansız bedeni dere yatağında bulundu Kaza mı cinayet mi? Kayıp iş adamının cansız bedeni dere yatağında bulundu         
12:31
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti         
10:44
İki genç kızı taciz eden saldırgandan pişkin sözler: Bana hiçbir şey olmaz İki genç kızı taciz eden saldırgandan pişkin sözler: Bana hiçbir şey olmaz         
10:26
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
"Sen benim anneme nasıl küfür edersin" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı         
09:52
Bostancı'da 2 kişi tarafından taciz edilen genç kadın tepki gösterince darbedildi Bostancı'da 2 kişi tarafından taciz edilen genç kadın tepki gösterince darbedildi         
09:46
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada         
09:30
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 01:35:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği iddiaları asılsızdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei