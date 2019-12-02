Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı : "Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş 'ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır." - ANKARA

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Kimyasal madde ile etrafa saldırdı! Dehşet anları kamerada

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