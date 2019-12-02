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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: "Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin...

6 saat önce

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: "Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: "Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır." - ANKARA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:29 Kaynak: İHA
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