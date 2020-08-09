Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş'ın buzdolabı talebi iddialarına cevap - Son Dakika

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş'ın buzdolabı talebi iddialarına cevap
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın talepleri ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın talepleri ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulanan Selahattin Demirtaş'ın odasında buzdolabı bulunmadığı, buzdolabı alma talebinin ceza infaz kurumu idaresince reddedildiğine dair yer alan haberler ve paylaşımlara ilişkin bir basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan her odada hükümlü ve tutuklunun talebi doğrultusunda 1 adet buzdolabı bulundurulmaktadır. İlgilinin odasında da isteği doğrultusunda 1 adet buzdolabı bulunmakta olup, kendisinin 2. buzdolabı talebi yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir" ifadelerine yer verildi. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 16:34
Kaynak: İHA
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