Son Dakika Haberleri: Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık...
Son Dakika Güncel Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık... - Son Dakika

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık...

6 saat önce

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak...

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir." - ANKARA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:30 Kaynak: İHA
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