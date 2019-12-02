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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık...
6 saat önce
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak...
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:30 Kaynak: İHA
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir." - ANKARA
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