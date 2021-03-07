Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 köpek yavrusunun ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 köpek yavrusunun dün ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde dün 8 ölü köpek yavrusunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP), jandarma ve Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı yetkilileri bölgede inceleme yapmıştı.
Ekipler, öldürüldükleri sanılan köpek yavrularını incelemek üzere barınağa götürmüştü.
Kaynak: AA
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