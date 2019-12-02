Son Dakika Haberleri: Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından Demirtaş açıklaması
Son Dakika Güncel Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından Demirtaş açıklaması - Son Dakika

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından Demirtaş açıklaması

6 saat önce

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili avukatı tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından Demirtaş açıklaması, System.String[]

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili avukatı tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili açıklama yaptı.


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım 2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır. Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir" denildi.


Demirtaş'ın rahatsızlık geçirdiği süreç içerisinde ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bu süreç içerisinde Selahattin Demirtaş ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak yapılan görüşmeleri gerçekleşmiştir. Ayrıca farklı tarihlerdeki doktor muayene talepleri de her zaman karşılanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Selahattin Demirtaş, Başsavcı, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir
Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var Kimyasal madde ile etrafa saldırdı! Dehşet anları kamerada Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 00:42:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından Demirtaş açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]