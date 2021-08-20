Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak, AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Başsavcı Çakmak da AA personeline çalışmalarında başarı diledi.
Baran, günün anısına Çakmak'a AA yayınlarından "100 Yıllık" kitabını armağan etti.
Kaynak: AA
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