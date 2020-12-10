Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Karabacak, AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı - Son Dakika

Başsavcı Karabacak, haber kategorisinde ise Van 'ın Bahçesaray ilçesinde ekiplerin üzerine çığ düşmesi sonrası karlar altında kalan arkadaşının yeleğini alan bir askerin gözyaşlarına hakim olamamasının yansıdığı Özkan Bilgin 'in kaydettiği "Van'da çığ felaketi" adlı fotoğrafı oyladı.

Fotoğrafları inceleyen Karabacak, yaşam kategorisinde Guillaume Payen'in Tayland 'da çektiği "Bebeklere siperlik" fotoğrafına oy verdi.

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