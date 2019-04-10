Edirne'de 1,3 Ton 'Skunk', 2,4 Ton Kaçak Benzin Ele Geçirildi
1 saat önce
EDİRNE'nin Enez ilçesinde jandarma, iki aracın bulunduğu bölgede yaptığı aramada deniz yoluyla Yunanistan'dan getirildiği tahmin edilen 1 ton 300 kilo skunk uyuşturucu maddesi ile 2 bin 400 litre kaçak benzin ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:27 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Enez
ilçesinde jandarma, iki aracın bulunduğu bölgede yaptığı aramada deniz yoluyla Yunanistan
'dan getirildiği tahmin edilen 1 ton 300 kilo skunk uyuşturucu maddesi ile 2 bin 400 litre kaçak benzin ele geçirdi. Olayla ilgili sürücüler C.Ü. (39) ve E.M. (31) gözaltına alındı. Edirne
İl Jandarma
ekipleri, ilçeye bağlı Karaincirli köyünde durumundan şüphelendikleri C.Ü. ve E.M. yönetimindeki araçları durdurdu. Jandarma ekipleri araçların durdurulduğu bölgede yaptığı aramada 115 çuval içerisinde 1 ton 300 kilo skunk uyuşturucu maddesi ile 48 bidon içerisinde 2 bin 400 litre kaçak benzin ele geçirildi.
Şüphelilerin, yasa dışı olarak deniz yoluyla Yunanistan'dan getirilen uyuşturucu ve benzini, araçlarıyla İstanbul
'a götüreceği belirlendi. Uyuşturucu ve benzine el konulurken, araç sürücüleri C.Ü. ve E.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
- Edirne
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