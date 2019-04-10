Edirne'de 1,3 Ton 'Skunk', 2,4 Ton Kaçak Benzin Ele Geçirildi

EDİRNE'nin Enez ilçesinde jandarma, iki aracın bulunduğu bölgede yaptığı aramada deniz yoluyla Yunanistan'dan getirildiği tahmin edilen 1 ton 300 kilo skunk uyuşturucu maddesi ile 2 bin 400 litre kaçak benzin ele geçirdi.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde jandarma, iki aracın bulunduğu bölgede yaptığı aramada deniz yoluyla Yunanistan'dan getirildiği tahmin edilen 1 ton 300 kilo skunk uyuşturucu maddesi ile 2 bin 400 litre kaçak benzin ele geçirdi. Olayla ilgili sürücüler C.Ü. (39) ve E.M. (31) gözaltına alındı.



Edirne İl Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Karaincirli köyünde durumundan şüphelendikleri C.Ü. ve E.M. yönetimindeki araçları durdurdu. Jandarma ekipleri araçların durdurulduğu bölgede yaptığı aramada 115 çuval içerisinde 1 ton 300 kilo skunk uyuşturucu maddesi ile 48 bidon içerisinde 2 bin 400 litre kaçak benzin ele geçirildi.



Şüphelilerin, yasa dışı olarak deniz yoluyla Yunanistan'dan getirilen uyuşturucu ve benzini, araçlarıyla İstanbul'a götüreceği belirlendi. Uyuşturucu ve benzine el konulurken, araç sürücüleri C.Ü. ve E.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - Edirne

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum

Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı