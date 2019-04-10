Son Dakika Haberleri: Edirne'de 1,3 Ton 'Skunk', 2,4 Ton Kaçak Benzin Ele Geçirildi

Edirne'de 1,3 Ton 'Skunk', 2,4 Ton Kaçak Benzin Ele Geçirildi

1 saat önce

Edirne'de 1,3 ton 'skunk', 2,4 ton kaçak benzin ele geçirildiEdirne'nin Enez ilçesinde jandarma, iki aracın bulunduğu bölgede yaptığı aramada deniz yoluyla Yunanistan'dan getirildiği tahmin edilen 1 ton 300 kilo skunk uyuşturucu maddesi ile 2 bin 400 litre kaçak benzin ele geçirdi.

Edirne'de 1,3 ton 'skunk', 2,4 ton kaçak benzin ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma, iki aracın bulunduğu bölgede yaptığı aramada deniz yoluyla Yunanistan'dan getirildiği tahmin edilen 1 ton 300 kilo skunk uyuşturucu maddesi ile 2 bin 400 litre kaçak benzin ele geçirdi. Olayla ilgili sürücüler C.Ü. (39) ve E.M. (31) gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Karaincirli köyünde durumundan şüphelendikleri C.Ü. ve E.M. yönetimindeki araçları durdurdu. Jandarma ekipleri araçların durdurulduğu bölgede yaptığı aramada 115 çuval içerisinde 1 ton 300 kilo skunk uyuşturucu maddesi ile 48 bidon içerisinde 2 bin 400 litre kaçak benzin ele geçirildi.

Şüphelilerin, yasa dışı olarak deniz yoluyla Yunanistan'dan getirilen uyuşturucu ve benzini, araçlarıyla İstanbul'a götüreceği belirlendi. Uyuşturucu ve benzine el konulurken, araç sürücüleri C.Ü. ve E.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:52 Kaynak: DHA
Jandarma, Edirne, Güncel
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