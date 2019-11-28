Son Dakika Haberleri: Edirne'de 1,5 aylık bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
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Edirne'de 1,5 aylık bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

7 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde 1,5 aylık bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de 1,5 aylık bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde 1,5 aylık bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Keşan Devlet Hastanesine ambulansla A.A. isimli bebeğin ölü getirilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Polis olayla ilgili anne F.A'nın ifadesini aldı.

Anne F.A. ifadesinde, sabah saatlerinde bebeğini emzirip uyuttuğunu belirterek öğlen kontrol ettiğinde ise hala uyanmadığını gördüğünü anlattı.

İkindi vakti tekrar kontrol ettiği bebeğinin dudaklarında morarma, vücudunda soğuma fark ettiğini kalbinin ise atmadığını dile getiren anne F.A. bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Keşan Cumhuriyet Savcılığı, bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Bebeğin cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Edirne, Keşan, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:36 Kaynak: AA
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