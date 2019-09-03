Edirne'de 1. derece askeri yasak bölgede 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Edirne'de, Yunanistan sınırında bulunan Doyran Köyü'nde, hudut kartalları tarafından 1. Derece askeri yasak bölge içerisinde FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 04:48 Kaynak: İHA
Edirne'de, Yunanistan sınırında bulunan Doyran Köyü'nde, hudut kartalları tarafından 1. Derece askeri yasak bölge içerisinde FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne-Merkez-Doyran Köyünde, 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 21: 45 sıralarında, sınır birliği tarafından Askeri Yasak Bölge içerisinde İ.B., P.B., M.S. ve N.D. isimli şahıslar yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli şahıslar Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahıslarla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE
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