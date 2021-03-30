Edirne'de 1 köy karantinaya alındı, 3 okulda eğitime ara verildi - Son Dakika

Edirne'de 1 köy karantinaya alındı, 3 okulda eğitime ara verildi

30.03.2021 10:36
Edirne'de 1 köy karantinaya alındı, 3 okulda eğitime ara verildi, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı'nın risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında 'kırmızı' renkle yer alan Edirne'de, vaka görülmesi üzerine 3 okulda eğitime ara verildi, bir köy karantinaya alındı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında 'kırmızı' renkle yer alan Edirne'de, vaka görülmesi üzerine 3 okulda eğitime ara verildi, bir köy karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs risk haritasında, vaka sayısı 100 binde 219.49 ile 'çok yüksek riskli' kategoride bulunan Edirne'de tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda, vaka görülen kent merkezindeki Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu, Şükrüpaşa İlkokulu ve Kurtuluş İlkokulu'nda eğitime ara verildi. Vaka görülen bir tekstil fabrikasında da üretim durduruldu.

Süloğlu ilçesine bağlı 90 haneli Keramettin köyü ise, 10 gün süreyle karantinaya alındı. Giriş-çıkışların kontrol altına alındığı köyde, market, cami ve muhtarlık ile kıraathaneler kapatıldı. Vatandaşların sadece tarlalarında çalışmak için evden çıkmalarına izin verilen köyde, pozitif vakaların ihtiyaçları muhtarlık tarafından karşılanıyor. 'VAKALAR FABRİKADA ÇALIŞAN İŞÇİLERLE GELDİ' Köy azası Tuncay Özcan, köyde fabrikada çalışan kişiler olduğunu, virüsün bu yolla köye gelmiş olabileceğini söyledi. Özcan, "Virüs bize dışarıdan geldi büyük ihtimalle. Köy halkımız kendini kolluyor. Fabrikada çalışanlar var, dışarı gidip gelenler var. Muhtemelen bu şekilde vaka oluştu. Şu anda bütün önlemler alındı. Tüm yollarımız, giriş çıkışlarımız kapalı. Yaklaşık on gün, bu şekilde karantina devam edecek" dedi.  Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarının muhtarlık olarak karşılandığını söyleyen Özcan, "İhtiyaçlar evlere götürülüyor. Evden çıkmadan bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz" diye konuştu. 'TARLAYA GİDİP ÇALIŞIYORUZ' Köylülerden Recep Uğur ise, artan vakalar nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, "Tedirginiz doğal olarak. İşimize bakıyoruz, tarlaya gidip çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar korunmaya çalışıyoruz. Vakalar muhtemelen dışarıdan geldi. Köyde insanlar sürekli tarlada. Nereden kapacak ki virüsü? Büyük ihtimalle dışarıdan geldi" ifadelerini kullandı.  Köyde vaka çıkmasından dolayı üzüntülü olduklarını söyleyen Mehmet Uzun da, "Köylü olarak üzüntülüyüz, arzulamazdık bu durumu. Başımıza gelene katlanacağız. On gün karantinada kalacağız. İnşallah üzücü olaylar olmadan, ölümler yaşanmadan bu durumu atlatacağız. Dışarıdan gelenlerden vakalar bulaştı diye düşünüyorum. Biraz bizde de suç var, sanıyorum işi sıkı tutmadık ve dolayısıyla bulaştı. Köyün dışına çıkmıyoruz, sadece tarlalarımıza gidiyoruz" dedi. KENT MERKEZİNDE ÖNLEMLER ÜST SEVİDEÖte yandan kent merkezindeki cadde ve sokaklarda oluşan kalabalık, tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Saraçlar Caddesi'ne girişlerde 'HES kodu' uygulaması devam ederken, mesafe kuralının yer yer ihlal edildiği görülüyor.Kentte bilinçsiz vatandaşların olduğunu, hijyen kurallarına uyulmadığını söyleyen Vural Çekcen, "İnsanların biraz bilinçsiz olduğunu düşünüyorum. Bu kadar sıkıntılı, zor bir dönemde dikkatsiz davrandıklarını düşünüyorum. Marketlere girdiğimizde genelde halen eldiven kullanılmaması yayılmasına daha çok imkan veriyor. Biz çaba gösterip elimizden geleni yapmazsak bundan kurtulamayız. Açıkçası HES kodunun bir öneminin olmadığını düşünüyorum. Çünkü her yerde yapılmıyor, herkes dikkat etmiyor. Bazı marketler yapıyor, bazı marketler yapmıyor. Önlemler sıkılaştırılmadığı, halkın dikkat etmediği sürece salgın bitmez diye düşünüyorum" dedi.'MASKE KULLANIMINA ÖNEM VERİLMELİ'

İnsanların maske kullanımına önem vermediğini, vakaların bu nedenle arttığını belirten Yaşar Koç da, "İnsanlar maske kullanımına önem vermezse vakalar daha da artar. Ben önlem almaya çalışıyorum. Maskemi çıkarmıyorum, mesafemi koruyorum. İnşallah bir an önce bu salgın biter. Dikkatsiz davranmaya devam ettikten sonra devam edecek gibi duruyor" diye konuştu. Tedbirlerin daha da arttırılması gerektiğini kaydeden Engin Toroslu ise, "Bence tedbirlerin daha da arttırılması gerekiyor. İnsanlar artık sıkıldı ve dışarıya çıkmaya başladı. Bu yüzden artış da oluyor. Kendi tahminim en az 1 yıl daha bu durum devam eder. Maske, mesafe kuralına dikkat etmeye çalışıyorum. HES Kodu uygulamasının yararlı olduğunu düşünüyorum. HES koduna bakılarak en azından temaslı ve temassızlar yakalanmış oluyor" şeklinde konuştu.


Edirne'de 1 köy karantinaya alındı, 3 okulda eğitime ara verildi
Edirne'de 1 köy karantinaya alındı, 3 okulda eğitime ara verildi
Edirne'de 1 köy karantinaya alındı, 3 okulda eğitime ara verildi
Edirne'de 1 köy karantinaya alındı, 3 okulda eğitime ara verildi
Edirne'de 1 köy karantinaya alındı, 3 okulda eğitime ara verildi
Edirne'de 1 köy karantinaya alındı, 3 okulda eğitime ara verildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de 1 köy karantinaya alındı, 3 okulda eğitime ara verildi - Son Dakika


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