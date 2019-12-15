Edirne'de 1 ton 200 kilogram kaçak midye ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 1 ton 200 kilogram kaçak midye ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de 1 ton 200 kilogram kaçak midye ele geçirildi

6 saat önce

Edirne'de kaçak avlanan ve yurt dışına çıkarılmak istendiği öne sürülen 1 ton 200 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Edirne'de 1 ton 200 kilogram kaçak midye ele geçirildi, System.String[]

Edirne'de kaçak avlanan ve yurt dışına çıkarılmak istendiği öne sürülen 1 ton 200 kilogram kum midyesi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesine bağlı Çavuşköy yakınlarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1 ton 200 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Kaçak avlanan ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı öne sürülen midyeler, Enez İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Hakkında Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatılan sürücü F.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı, Çavuşköy, Edirne, Enez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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