Son Dakika Haberleri: Edirne'de 1 ton 350 kilogram midye ele geçirildi
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Edirne'de 1 ton 350 kilogram midye ele geçirildi

6 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilde toplanması ve satışı yasak olan 1 ton 350 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Edirne'de 1 ton 350 kilogram midye ele geçirildi, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilde toplanması ve satışı yasak olan 1 ton 350 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaniye köyü yakınlarında H.P. idaresindeki otomobili durdurdu.

Araçta toplanması ve satılması yasak olan 1 ton 350 kilogram kum midyesi bulundu.

Sürücü H.P. gözaltına alınırken midyeler denize bırakıldı.

Orhaniye, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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