Edirne'de 1 ton 350 kilogram midye ele geçirildi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilde toplanması ve satışı yasak olan 1 ton 350 kilogram kum midyesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:34 Kaynak: AA
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilde toplanması ve satışı yasak olan 1 ton 350 kilogram kum midyesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaniye köyü yakınlarında H.P. idaresindeki otomobili durdurdu.
Araçta toplanması ve satılması yasak olan 1 ton 350 kilogram kum midyesi bulundu.
Sürücü H.P. gözaltına alınırken midyeler denize bırakıldı.
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